 

Ученые нашли связь между ожирением и диабетом 2 типа

06.10.2021, 18:20, Разное
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Ученые из Каролинского института обнаружили существование связи между ожирением и развитием сахарного диабета второго типа. Со временем у человека с подобными проблемами могут развития и другие негативные метаболические состояния.
По словам авторов исследования, когда происходит увеличение жировых клеток, они выделяют факторы, провоцирующие воспалительный процесс. Эти изменения нередко связаны с инсулинорезистентностью, когда клетки должным образом не реагируют на инсулин.

Гормон инсулин выполняет ключевую задачу по регулированию уровня глюкозы в крови. Когда эта функция нарушается, развивается сахарный диабет. Данная взаимосвязь уже давно известна, но знания о самих механизмах, которые лежат в основе гипертрофии жировых клеток, отсутствовали.

Результаты проведенной научной работы показали, что при ожирении и повышенном индексе НОМА происходит изменение клеточной активности жировых клеток. Так как их размер увеличивается, изменяется величина ядра и содержание ядерной ДНК. Ученые заявили, что такой процесс негативно отражается на здоровье человека. Повышенный уровень сахара в крови провоцирует преждевременное старение ряда клеток жировой ткани.

Ученые посредством обычного препарата против диабета заблокировали формирование стареющих жировых клеток. Таким образом, была снижена секреция факторов, провоцирующих воспаление.

Источник: medicalinsider.ru



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