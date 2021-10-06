 

Мнение: Ой, рябина кудрявая

06.10.2021, 18:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сергей Густов, глава "Газпром межрегионгаза", который отвечает за внутренний рынок РФ, ожидает предстоящую зиму 2021/22 годов холодной и снежной. Своим прогнозом он поделился с журналистами в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"Я считаю, что зима будет холодной, потому что много рябины на деревьях", – сказал Густов.

"Поскольку летом было очень тепло, то значит зимой будет очень холодно. Это мое такое экспертное заключение. Считаю, что зима будет холодная, будет снежная", – поделился он ожиданиями.

Прогноз погоды по рябине – это, пожалуй, все, что стоит знать об уровне стратегического планирования в системе Газпрома. Подкрепленного недюжинным умственным усилием: раз лето было теплым, то зима, несомненно, будет холодной.

Они так вообще всё планируют, судя по всему.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Пасынок скончавшегося Дмитрия Писаренко рассказал о его последних днях жизни

05.01 / Ученые установили зависимость между геномом человека и предрасположенностью к влиянию алкоголя

04.07 / Драка хипстера с гопником

13.07 / Володин и Громов обсудили вопросы законодательного обеспечения поддержки ветеранов

27.08 / Подводка глаз – тренд этого года: варианты, которые можно легко сделать самой

23.03 / Противостояние с Китаем и Россией одновременно – это «стратегический овердрафт» для США

04.11 / Шансы Байдена стать президентом увеличились

30.09 / Бывшие участники шоу «Поле чудес» обвинили его создателей в обмане

20.08 / Полина Гагарина о новом этапе жизни: “Я чувствую себя свободной”

11.07 / Ученые назвали 8 преимуществ пчелиной пыльцы для здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика