Мнение: Ой, рябина кудрявая

Сергей Густов, глава "Газпром межрегионгаза", который отвечает за внутренний рынок РФ, ожидает предстоящую зиму 2021/22 годов холодной и снежной. Своим прогнозом он поделился с журналистами в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"Я считаю, что зима будет холодной, потому что много рябины на деревьях", – сказал Густов.

"Поскольку летом было очень тепло, то значит зимой будет очень холодно. Это мое такое экспертное заключение. Считаю, что зима будет холодная, будет снежная", – поделился он ожиданиями.

Прогноз погоды по рябине – это, пожалуй, все, что стоит знать об уровне стратегического планирования в системе Газпрома. Подкрепленного недюжинным умственным усилием: раз лето было теплым, то зима, несомненно, будет холодной.

Они так вообще всё планируют, судя по всему.

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