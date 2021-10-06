France 24 – «наш и мой стыд» — папа Франциск отреагировал на новости о педофилии во французской церкви

Папа Римский Франциск I заявил о своём стыде в связи с обнародованием информации о масштабах педофилии в Католической церкви Франции, пишет France 24. Как передаёт сайт телеканала, папа назвал публикацию доклада о сотнях тысяч жертв насилия со стороны священников во Франции «минутой позора» для всех католиков и призвал французских верующих вместе приложить усилия, чтобы сделать церковь безопасным домом для всех.



Reuters

Папа Франциск заявил о «своём стыде» после публикации удручающего доклада о педофилии в Католической церкви Франции, пишет France 24. «Я хочу выразить жертвам свою печаль, свою боль из-за пережитых ими травм, а также свой стыд — наш стыд, мой стыд за слишком долгую неспособность церкви сделать это главной своей заботой», — заявил он во время всеобщей аудиенции. «Я молюсь, давайте вместе помолимся. Тебе, Господи, слава, а нам — позор. Это минута позора», — подчеркнул глава Католической церкви.

Как напоминает сайт телеканала, независимая комиссия, расследовавшая масштабы преступлений на почве педофилии в Католической церкви Франции, во вторник опубликовала свои «ошеломляющие» выводы, оценив число несовершеннолетних жертв священнослужителей с 1950 года в 216 тыс. человек. Если добавить к этому людей, подвергшихся насилию со стороны мирян, работающих в церковных учреждениях (учителей, надзирателей, руководителей молодёжных движений…), их число вырастет до 330 тыс., заявил председатель комиссии Жан-Марк Сове.

Папа Франциск призвал религиозных лидеров «продолжать прилагать все усилия, чтобы подобные трагедии больше не повторялись». Назвав открывшуюся правду «тяжёлым, но целительным испытанием», он призвал французских католиков «взять на себя ответственность за то, чтобы церковь стала безопасным домом для всех».

Во вторник пресс-секретарь Ватикана уже отреагировал на информацию, представленную французской комиссией, упомянув о «безмерной печали» Папы Римского, передаёт издание. «Его мысли в первую очередь обращены к жертвам, с огромным сожалением об их травмах и благодарностью за их смелость выступить. Они также обращены к французской церкви, чтобы, осознав эту страшную реальность… она могла встать на путь искупления», — заявил пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни журналистам.