 

В Израиле выразили готовность рассмотреть запрос РФ по делу Талькова

06.10.2021, 18:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИзраиль готов рассмотреть запросы из РФ по расследованию дела об убийстве певца Игоря Талькова, сообщил представитель израильской полиции.

Запросы российской стороны будут рассмотрены израильской, когда они поступят, сообщил представитель полиции страны РИА «Новости».

Напомним, Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года, он был застрелен. Виновником считали сбежавшего в Израиль концертного директора Валерия Шляфмана, но позже появилась версия о случайным выстреле, произведенным телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым.

Между тем, есть свидетельства охранников и друзей Талькова, которые подвергают критике версию о том, что звезду убил Малахов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.05 / Боевики на Донбассе разбросали с беспилотников игрушки, начиненные взрывчаткой – СМИ

15.10 / Раскрыта дата выхода лифтбэка JAC на рынок России

10.03 / “Баранка – это ноль!”. Алиев ответил главе комитета этики и морали УАФ на обвинения в неуважении после матерного трека

12.05 / Кабмин хочет дополнительно собрать 60 млрд грн налогов с крупного бизнеса: подготовлен законопроект

16.08 / Адвокат не поддержал предложение Трампа помиловать Сноудена

08.10 / ФБК против ФСБ: Навальный использует ситуацию до конца

30.07 / Госдеп запросил вдвое больше денег на борьбу с «российской пропагандой»

23.01 / CNBC – Байден предупредил, что число жертв пандемии в США может превысить 600 тыс.

26.09 / Зеленский рассказал, как выживший в авиакатастрофе курсант пытался спасти друзей

17.07 / Уголовное дело по взрыву на газопроводе в Донецке возбудили по статье «Теракт»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика