В Израиле выразили готовность рассмотреть запрос РФ по делу Талькова

Израиль готов рассмотреть запросы из РФ по расследованию дела об убийстве певца Игоря Талькова, сообщил представитель израильской полиции.

Запросы российской стороны будут рассмотрены израильской, когда они поступят, сообщил представитель полиции страны РИА «Новости».

Напомним, Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года, он был застрелен. Виновником считали сбежавшего в Израиль концертного директора Валерия Шляфмана, но позже появилась версия о случайным выстреле, произведенным телохранителем певицы Азизы Игорем Малаховым.

Между тем, есть свидетельства охранников и друзей Талькова, которые подвергают критике версию о том, что звезду убил Малахов.