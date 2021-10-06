ФАС отказала Avito в покупке ЦИАН

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отказала онлайн-агрегатору Avito в покупке сервиса по аренде и продаже недвижимости ЦИАН.

«Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. По результатам исследования ФАС РФ установила, что объединение Авито и ЦИАН повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции на рынке», – говорится на сайте ФАС.

Такая ситуация, по мнению ведомства, увеличивает вероятность повышения цен на услуги досок объявлений Авито и ЦИАН как для физических лиц, так и для профессиональных участников (риелторских агентств, застройщиков).

В ФАС считают, что действия сервисов по поддержанию безопасности не требуют их объединения в одну группу, а «все заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки (например, сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями) могут быть достигнуты без ее совершения».

Ранее ФАС по Московской области выдало торговым сетям «Пятерочка» и «Магнит» предупреждение о необходимости снизить цены на продукты в Подмосковье.