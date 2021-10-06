Мнение: Хуситы сбили очередной CH-4

Хуситы сбили в Марибе китайский дрон CH-4 (дальний внебрачный родственник американского MQ-9 Reaper), которые саудиты и эмиратчики закупали у китайцев.

Данная машина стала уже 10-й сбитой с начала войны. Всего, с ее учетом, с начала войны саудовская коалиция потеряла 69 летательных аппаратов (самолетов, вертолетов, дронов). Рост потерь в дронах у интервентов начался после того, как Иран начал более активно поставлять в Йемен новые зенитные ракеты, которые показывают неплохие результаты в условиях местного ТВД и на фоне отсутствия многоуровневой системы ПВО у хуситов.

Практически все из фигурирующего в списках подтверждено видео или фото (тот же "Оспрей" погиб во время провальной операции США против "Аль-Каиды" в начале президентства Трампа) – разительный контраст с той же Ливией, где обе стороны завышали потери в дронах в 2-3 раза – у ЛНА при заявленных 78 уничтоженных турецких дронов (в основном "Байрактары" уничтоженные "Панцирями") с вероятностью в 75 и выше процентов подтверждено лишь 33-35 машин).

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