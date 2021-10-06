 

Мнение: «Мальчики по вызову»?

06.10.2021, 17:56, Разное
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Оказывается, назревает скандал по поводу участия  российских солдат и офицеров  в церемонии венчания двух иностранцев в Исаакиевском соборе .

Реально, скверная получилась история, что на венчание вызвали  роту почетного караула – подразделение, главная задача которой «проведение ритуалов встреч и проводов официальных государственных, правительственных и военных делегаций, гарнизонных и общегородских мероприятий с участием войск в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе страны».

В Западном военном округе начато служебное расследование, как РПК оказалось на венчании?

Подозреваю, что историю спустят на тормозах. Потому что есть подозрения, что РПК не могла отправиться в Исаакиевский собор без согласования не то, что с коментатом или даже командующим округом, а скорей всего даже с Москвой, с министерством обороны.

Или я не прав? И РПК вполне могла загрузиться в автобус и отправиться на венчание, не поставив в известность даже коменданта гарнизона? Как «мальчики по вызову»?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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