“Позволь им это”. Билли Айлиш в сильно декольтированном платье энергично потрясла грудью перед камерой на концерте рэп-исполнительницы. Видео

Билли Айлиш пришла на концерт рэп-певицы в черном платье с глубоким декольте, дополнив образ косынкой. Во время танца Билли Айлиш энергично трясла полуобнаженной грудью перед камерой.

Обнародованный ролик стал предметом активного обсуждения в социальных сетях.

“Билли Айлиш с большими сиськами”, – прокомментировали видео пользователи Twitter, разместив его у себя на странице.

BILLIE EILISH BOUNCING HER BIG BOOBS * #BillieEilish pic.twitter.com/JDX8fo6hXg

— Spread Positivity (@bl7234) October 5, 2021

“Позволь им это”, – поддержали танец певицы поклонники.

#BillieEilish letting them thangs thang! * * pic.twitter.com/4Z7V7mzlHu

— thetrue100 (@thetrue100media) October 5, 2021

“У Билли Айлиш восхитительные подмышки”, – обратили внимание фолловеры, заскринив снимки.

Billie Eilish has delicious armpits * #BillieEilish pic.twitter.com/5pZ8pYVLjj

— sam (@sam2nK) October 5, 2021

Танец Билли Айлиш также показали в программе Entertainment Tonight.

ВИДЕОВидео: Entertainment Tonight / YouTube

“Мне так нравится, что Билли наслаждается собой и своей красотой”, – прокомментировали ролик пользователи YouTube.

Контекст:

Билли Айлиш стала известной в 2016 году после выхода дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии “Грэмми”. В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.

Первую композицию Your Power из нового альбома Happier than Ever певица презентовала 30 апреля 2021 года.

В мае певица впервые приняла участие в откровенной фотосессии для британского журнала Vogue. До этого она предпочитала свободные наряды, скрывающие фигуру.

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