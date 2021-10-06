 

В СБУ заявили о предотвращении серии терактов в Закарпатье

06.10.2021, 17:54, Новости дня
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По данным спецслужбы, подозреваемые планировали поджог Генконсульства одной из соседних стран и заказ убийства общественного деятеля.

“Участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене. Установлена личность организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ”, – говорится в сообщении.

СБУ направила материалы уголовного производства в суд. Сейчас продолжается розыск подозреваемого.

По данным следствия, организатором преступления является уроженец Луганской области. Он был завербован представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины.

“По заданию своих “кураторов” агент планировал совершение поджогов зарубежного дипломатического учреждения, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией и повреждение исторического памятника на территории Закарпатья. Кроме того, злоумышленник подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За совершение преступления он “гарантировал” $30 тыс. Среди других “задач” иностранного агента были также сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона”, – отметили в СБУ.

Следователи органов безопасности направили в суд обвинительный акт в отношении организатора противоправной деятельности по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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