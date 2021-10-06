“Критическая стадия пневмонии”. Заразившегося коронавирусом 67-летнего Гаркалина перевели в реанимациию

“Этой ночью у артиста упал уровень сатурации. Врачи подключили его к кислороду под давлением. У Валерия Борисовича критическая стадия пневмонии. Поражено более 75% легких. Актер остается в сознании”, – говорится в публикации.

О госпитализации заразившегося коронавирусом Гаркалина стало известно 5 октября – по информации ТАСС, актер попал в больницу 2 октября.

Контекст:

Валерий Гаркалин – народный артист РФ. Его наиболее известные роли – в фильмах “Ширли-мырли”, “Кровавая Мэри”, “Национальное достояние”. С 2001 года ездит с гастролями антрепризных постановок, преподает в ГИТИС.

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