Мнение: Шоколадница. Среда. Сегодня

ВСТРЕЧА БЕЗ МАСОК

А что – найдутся люди, которые не побоятся в разгар “чудовищного ковида” (смертность как бы бьет очередные рекорды, “тыщу” пробьем, вероятно, завтра) прийти в незащищенную “Шоколадницу”, чтобы купить мою книгу “Страна утраченной эмпатии” из рук автора и с его (то есть моим) автографом?! Есть еще смельчаки (и смельчицы) в этом городе?

Как бы то ни было – проведем эксперимент: жду вас сегодня, в среду в “Шоколаднице” на Китай-городе! С 6 до 8 вечера – в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – СЕГОДНЯ, В СРЕДУ, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки. Телефон для связи – +7915-823-1325. До встречи!