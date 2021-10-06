 

Мнение: О вопиющей несправедливости

06.10.2021, 17:48, Разное
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Для русского человека испокон веков «справедливость» – не просто абстрактное слово, одно из многих, но краеугольный камень мировоззрения, мерило праведное, практически святое. В отличие от многих других стран, именно явная несправедливость не раз приводила к бунтам в России, а вовсе не бедность или бедствия. Конечно, двое последних тоже важны, но несправедливость выступала той искрой, от которой разгорался пожар…

И вот сегодня несправедливость выглядит вот так.

Распределение глобального богатства.

Впервые в истории, чтобы попасть в заветный один процент самых богатых жителей Земли, уже недостаточно накопить просто миллион долларов. В целом же, 55% населения нашей планеты владеют менее, чем 10 тыс. долларов; в совокупности эта группа владеет лишь 1,3% мировых богатств на сумму 5,5 трлн долларов. И это, конечно, несправедливо.

А вот средний россиянин входит в группу повыше: туда, где 32,8% процента населения владеют активами стоимостью от 10 до 100 тыс. долларов; в совокупности им принадлежит 13,7% богатств мира. И это, наверное, справедливо: даже беднейшие жители России всё равно богаче половины населения планеты!

Но как же быть с тем, что теперь даже миллион американских долларов не даёт пропуск в топовый процент? Ведь это же несправедливо?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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