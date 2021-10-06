 

Новая модель Mazda6 появится в первой половине 2022 года

06.10.2021, 17:44, Новости дня
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Появились сведения об обновленной модели Mazda6.

В настоящее время проводится доработка модернизированной модификации, которая имеет продвинутые опции. В частности, эксперты полагают, что новый седан Mazda6 получит гибридную силовую установку. Также в продажу запустят версию с дизельным агрегатом, но его уровень мощности пока остается засекреченным.

Вместе с тем новая модель выполнена с сохранением некоторых деталей от концептуальной версии Vision Coupe, которую показали в 2017 году. Пока более точные сведения об автомобиле умалчиваются производителем. Точная дата презентации модели засекречена. Сроки поступления нового седана на российский рынок будут озвучены после официальной презентации.  



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