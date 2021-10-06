Марка BMW представила обновлённый кроссовер X3 M40i

Немецкая компания BMW презентовала новый кроссовер X3 M40i 2022 модельного года.

Известно, что серийное производство транспортного средства налажено в Претории. Начальная цена паркетника составляет от 57,8 тысяч долларов. Кроме того, новый экземпляр получил 3-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 383 л.с. мощности. Данный автомобиль способен разогнаться до сотни за 4,4 секунды.

Кроме того в спортивном М-пакете применили крупные воздухозаборники, более агрессивный задний бампер с диффузором. Также автомобиль оснащается красными суппортами, спортивной тормозной системой и крупными 20-дюймовыми колесными дисками. Остальные сведения об автомобиле пока отсутствуют.