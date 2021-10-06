 

Эндокринолог Павлова считает кашу вредной для похудения

06.10.2021, 17:30, Разное
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова пояснила о своем отношении к каше как к продукту для похудения. Она заявила, что это блюдо не поможет человеку сбросить вес.
Каша является самым настоящим врагом для худеющих людей. Ее можно есть только в дополнение к источникам белка. Этот элемент необходимо употреблять во время каждого приема пищи. Речь идет об отварном мясе, яйцах, твороге. Если в меню присутствует каша, то съедать допустимо не более пяти ложек.

Кашу можно заменить хлебом. В целом это блюдо является идеальным для тех, кто желает поправиться, а не похудеть. Чтобы завтрак был полноценным, необходимо употреблять растительную клетчатку, например, помидор или же огурец.

Особое внимание худеющим нужно уделить шпинату. Во время трапезы достаточно съесть одну горстку. Этого количества продукта достаточно, чтобы обеспечить профилактику развития онкозаболеваний. Похожим свойством обладает и брокколи.

Источник: radiokp.ru



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