 

Мнение: Мастера культуры

06.10.2021, 17:26, Разное
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Мастера культуры, бывшие на заднескамеечных номерах списков Единой России и фактически тем демонстрировавшие свою лояльность, вдруг оказались перед фактом получения ими депутатских мандатов в связи с тем, что впередистоящие «паровозы» массово начали отказываться от депутатства.

В итоге и мастера начали уходить в отказ. Отказался актер и режиссер Машков, от его мандата отказалась директор Пушкинского музея Богатырёва, в итоге переходящий сомнительный приз теперь в руках у начальницы московских студенческих отрядов. Если и она откажется, то далее пойдут начальники ДЭЗов, затем дворники, затем списки могут и закончиться.

В целом людей понять можно — зачем им в депутаты, у них вообще-то профессия есть. А в Думу идти — это себя не уважать. Конечно, потом всегда можно будет повторить номер Кисы Воробьянинова и съездить в Пятигорск на заработки, но в этот раз подавать вряд ли будут, а вот бить — очень даже возможно…

Источник: Эль Мюрид



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