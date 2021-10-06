Мнение: Мастера культуры

Мастера культуры, бывшие на заднескамеечных номерах списков Единой России и фактически тем демонстрировавшие свою лояльность, вдруг оказались перед фактом получения ими депутатских мандатов в связи с тем, что впередистоящие «паровозы» массово начали отказываться от депутатства.

В итоге и мастера начали уходить в отказ. Отказался актер и режиссер Машков, от его мандата отказалась директор Пушкинского музея Богатырёва, в итоге переходящий сомнительный приз теперь в руках у начальницы московских студенческих отрядов. Если и она откажется, то далее пойдут начальники ДЭЗов, затем дворники, затем списки могут и закончиться.

В целом людей понять можно — зачем им в депутаты, у них вообще-то профессия есть. А в Думу идти — это себя не уважать. Конечно, потом всегда можно будет повторить номер Кисы Воробьянинова и съездить в Пятигорск на заработки, но в этот раз подавать вряд ли будут, а вот бить — очень даже возможно…

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