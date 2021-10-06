NBC – в США футболистки требуют, чтобы с ними обращались хотя бы в рамках базовых прав человека

По мнению футболисток, играющих в Национальной женской футбольной лиге США, скандал с тренером Полом Райли — это отнюдь не исключительный случай, и эта проблема носит системный характер, передаёт NBC. Спортсменки требуют, чтобы с ними обращались хотя бы в рамках базовых прав человека.

ЭРИН МАКЛАУД, вратарь ФК «Орландо Прайд»: У этих игроков останутся душевные шрамы на всю оставшуюся жизнь.

МАККОЛ ЗЕРБОНИ, полузащитница ФК «Готэм»: Настало время, когда их голоса должны быть услышаны.

Впервые игроки Национальной женской футбольной лиги отрыто высказываются по поводу шокирующих обвинений против тренера Пола Райли, которого только что уволили из клуба «Норт Каролина Каридж», после того как около десятка женщин заявили изданию The Athletic, что он проявлял вербальную агрессию, а в нескольких случаях даже прибег к сексуальному принуждению. Райли отверг все обвинения и не стал отвечать каналу NBC News.

СЭМ БРОК, корреспондент NBC: Как вы думаете, история с Полом Райли — это исключительный случай?

МАККОЛ ЗЕРБОНИ: Я убеждён, что это носит системный характер. И никто из должностных лиц, которые вроде бы должны защищать нас и поступать по справедливости, не попытался исправить ситуацию.

Ни Маккол Зербони, успешная футболистка клуба «Готэм», ни Эрин Маклауд, завоевавшая олимпийское золото за сборную Канады, не выступали с этими обвинениями, но они глубоко озабочены тем, что, по их словам, является примером полного нежелания слушать игроков.

ЭРИН МАКЛАУД: Это отнюдь не новая история. Они ещё в 2015 году выступили с теми же самыми заявлениями, которые прозвучали в этой статье.

В том году в отношении Райли, который тренировал тогда команду «Портленд Торнс», было проведено расследование. Договор ему тогда не продлили, но он получил работу в другом клубе. По словам Маклауд, в руководстве организационных структур команды «Портленд Торнс» всё ещё остаются люди, которые работали там во время предполагаемых случаев противоправных действий.

ЭРИН МАКЛАУД: Они соучастники, и нам нужно добиться перемен. Нужно избавиться от этих людей.

Бывшая футболистка «Портленд Торнс» Шинейд Фарли, которая и выступила с этими обвинениями, и ещё одна футболистка Мана Шим смело откликнулись на публикацию этой статьи.

МАККОЛ ЗЕРБОНИ: Знаете, они попытались это сделать, но ничего не вышло, и им пришлось повторить попытку. Представьте пережитую ими боль. Но также представьте их силу.

Национальная женская футбольная лига не ответила ни на один из наших запросов прокомментировать ситуацию, однако они напомнили нам об их предыдущем заявлении по поводу применения новых мер защиты. По мнению Зербони и Маклауд, этого недостаточно.

МАККОЛ ЗЕРБОНИ: Нам нужны дополнительные структуры, стандарты, политические меры, проверки биографии. Необходимо, чтобы с нами обращались в рамках базовых прав человека.

СЭМ БРОК: Очевидно, что вас эта тема глубоко тронула. Почему это вызывает у вас столько эмоций?

ЭРИН МАКЛАУД: Мы говорим молодым футболисткам 12 или 13 лет о том, что может по нашему попустительству произойти со спортсменками в этой стране и что это непростительно.

По их словам, настало время раз и навсегда разорвать этот круг.

Сэм Брок, NBC News.

Дата выхода в эфир 04 октября 2021 года.