Стало известно о высылке НАТО восьми российских дипломатов

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06.10.2021, 17:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСевероатлантический альянс высылает восьмерых российских дипломатов, сообщили британские СМИ.

«НАТО решила наполовину уменьшить миссию РФ при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность Российской Федерации, в том числе убийства и шпионаж. Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать», – сообщила редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс, передает РИА «Новости».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен вести диалог с Россией, несмотря на противоречия, и учитывать «все аспекты роста Китая».



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