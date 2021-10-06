Стало известно о высылке НАТО восьми российских дипломатов

Североатлантический альянс высылает восьмерых российских дипломатов, сообщили британские СМИ.

«НАТО решила наполовину уменьшить миссию РФ при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность Российской Федерации, в том числе убийства и шпионаж. Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать», – сообщила редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс, передает РИА «Новости».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен вести диалог с Россией, несмотря на противоречия, и учитывать «все аспекты роста Китая».