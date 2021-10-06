 

СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана

06.10.2021, 17:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший президент Афганистана Ашраф Гани готовил свой побег за месяц, а власти и силовики готовились к вывозу крупной суммы денег по меньшей мере за неделю, сообщил источник местного телеканала 1TV.

«Ашраф Гани за месяц до падения Кабула проводил тренировочные мероприятия по побегу для спасения», – сообщил телеканал 1TV. 

Отмечается, что кроме экс-главы государства, в операции участвовали его администрация, национальный директорат безопасности и бывший вице-президент Амрулла Салех, передает «Sputnik Таджикистан». 

По словам источника, в течение недели перед захватом талибами Кабула, они незаконно выводили крупные суммы денег из банков, а затем могли участвовать в отмывании средств.

Кроме этого, 1TV указывает, что Гани планировал побег из Афганистана в течение месяца. За это время бывший президент провел несколько тренировок, во время которых отработал действия в экстренной ситуации. Согласно данным телеканала, о планах Гани узнал один из его охранников и намеревался ему помешать, однако немедленно был уволен.

Ранее сообщалось, что талибы не требуют выдачи бежавшего президента Ашрафа Гани, но хотят, чтобы он вернул деньги, которые, вероятно, вывез. Сам экс-президент заявил, что не вывозил деньги, когда уезжал. Он готов к аудиту или официальному расследованию под эгидой ООН или любого другого независимого органа.

В начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.



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