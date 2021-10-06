 

Мнение: МО РФ накажет тех, кто отправил почетный караул на свадьбу Мухосранского

06.10.2021, 17:06, Разное
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МО РФ накажет тех, кто отправил почетный караул на свадьбу Мухосранского

Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.

"Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга", – сказал собеседник агентства.

"По данному факту проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны", – пояснил источник.

https://ria.ru/20211006/venchanie-1753345429.html – цинк

Ну вот, адекватная реакция на неадекватную ситуацию, когда военнослужащих фактически сдали в аренду каким-то проходимцам. Тем, кто рассказывал, что "а чего такого, это нормально" отдельный привет.
Ничего нормального тут конечно нет и армия конечно же должна пресекать подобные факты, которые не только упороты сами по себе, но и дискредитируют военных и подразделения, которые в этом участвуют. Всегда бы так.
Ох не зря комендант свалил в отпуск во время мероприятия. Как знал, что добром эта "историческая реконструкция" не закончится.

PS2. Еще из военки. Бодрая нарезка с завершившихся российско-белорусских учений "Запад-2021".

На Польшу снова никто не напал. Оборона Риги от гражданских также прошла впустую. Да что ж такое…

Источник: Colonel Cassad



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