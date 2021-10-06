Мнение: Доэмитировались

Интересная новость: “В мире рекордно подорожала еда: цены на продовольствие в мире выросли на 27 процентов”. И далее:

“Индекс мировых цен на продовольствие вырос на 27 процентов за год, что стало одним из самых динамичных показателей за 40 лет. О том, что в мире рекордно подорожала еда, рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, его слова приводит Ura.ru.

«Цены умудряются пробивать ранее недостижимые величины. За последний год индекс продовольствия в мире подорожал на 27 процентов. Это один из самых динамичных ростов цен с 70-х годов», — сказал он и добавил, что за последние 40 лет подобного роста, что наблюдается сейчас, не было”.

Новость, с одной стороны, утешает – становится ясно, что цены фронтально растут не только у нас, это как бы общемировая тенденция; с другой – звучит тем более печально, так как “пока толстый сохнет, худой сдохнет”: Россия, как известно, не в состоянии сама себя обеспечивать продовольствием, СВОИХ продуктов у нас не хватает (люди, каждый день, сами того не замечая, покупающие картошку из Египта и морковку из Израиля, станут до хрипоты тут спорить, ну да бог с ними) – стало быть, этот рост цен бьет ПО НАМ сильнее прочих – сильнее, к примеру, чем по Украине (о ужас!).

В новости, как водится, ни слова о причинах такого казуса – это сейчас не принято, “понимай как хочешь”. Кто-то станет привычно кивать на ковид и обвал мировой экономики – предвижу, что ковид в ближайшие годы станет универсальным оправданием для ВСЕГО; но я думаю о другом: если последние 20 лет центробанки всех ведущих стран, начиная с США, повадились все проблемы просто заливать ЭМИССИЕЙ – Федрезерв печатает баксы триллионами, Центробанк ЕС – евро тоже триллионами – то рано или поздно такие шалости должны были обернуться инфляцией?! Странно было скорее то, что столько лет мировой инфляции почему-то не было.

Но вот теперь – ОНА. Пришла, родимая. Встречайте.