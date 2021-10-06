 

Около станций Стрешнево и Щукинская МЦД-2 появятся парковки и новый переход

06.10.2021, 16:42, Разное
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Москва меняется в лучшую сторону в том числе благодаря масштабным транспортным проектам. В столице уже запущены два центральных диаметра (МЦД). Однако работы на этих направлениях продолжаются – приводятся в порядок территории возле станций для максимального комфорта жителей и гостей города.

Так, градоначальник Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил проект комплексного благоустройства территорий у станций Стрешнево и Щукинская МЦД-2 “Курско-Рижский”. Работы пройдут на участке от станции Красный Балтиец до улицы Свободы. Площадь территории составляет почти 71,7 гектара.

Согласно проекту, через пути МЦД-2 вблизи пересечения с Волоколамским шоссе будет построен пешеходный переход, благодаря которому местные жители смогут быстрее добираться до нужных им мест: например, до парка “Покровское-Стрешнево”. Кроме того, запланирована реконструкция существующего пешеходного перехода возле дома 2 во Врачебном проезде.

На улицах Маршала Василевского, Новощукинской, Авиационной, Щукинской, Академика Курчатова и в 1-м Войковском проезде обустроят велодорожки. А рядом со станциями Стрешнево и Щукинская появятся стоянки такси, а также парковки для велосипедов и автомобилей.

Напомним, станция Щукинская была открыта летом этого года. Она стала частью крупного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который объединяет МЦД-2, Таганско-Краснопресненскую линию метро и наземный городской пассажирский транспорт.

Открытие Щукинской должно было улучшить транспортное обслуживание около 170 тысяч москвичей — жителей районов Щукино и Покровское-Стрешнево. В пешей доступности от станции проживают 49 тысяч человек.

Ранее сообщалось о благоустройстве территории у станции Серп и Молот. Согласно проекту, здесь будет создан одноименный ТПУ. Он свяжет МЦД-2 и МЦД-4, а также две станции метро — “Площадь Ильича” Калининской линии и “Римскую” Люблинско-Дмитровской линии. Также пройдет реконструкция внеуличных пешеходных переходов в районе остановочных пунктов Калитники и Москва Товарная.



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