Названы два лучших витамина для укрепления иммунитета

Американский инфекционист Энтони Фаучи пояснил о двух лучших витаминах, которые нужны для укрепления иммунитета. Их можно принимать в виде добавок в холодное время года.

Сам доктор каждый день принимает витамины С и D. Если присутствует дефицит последнего, то организм становится более восприимчивым к той или иной инфекции. Если говорить о нехватке витамина С, то ее необходимо восполнять. Он представляет собой мощный антиоксидант.

Ученые в ходе исследований доказали опасность дефицита для здоровья витамина D. Если наблюдается его низкий уровень, организм становится ослабленным. В одной из научных работ приняли участие более 11 тысяч человек. Результаты показали, что вероятность развития инфекций дыхательных путей у тех, кто принимал добавки витамина D, оказались ниже, нежели у испытуемых, которые этого не делали. К тому же данный элемент способен предотвратить стремительный рост раковых клеток и уменьшить воспалительный процесс.

Взрослые люди до 70 лет в стуки должны получать 600 МЕ витамина D, далее дозировка возрастает до 800Ме. Верхним пределом приема элемента является 4000 МЕ.

Существуют и другие способы по укреплению иммунитета. По словам врача, необходимо спать минимум семь часов в сутки, сбалансированно питаться, добавляя в рацион как можно больше фруктов, овощей, орехов, нежирного белка. Важно пытаться избегать стрессовых ситуаций, которые негативно отражаются на иммунитете.

Источник: profile.ru