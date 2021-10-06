ДОМ.РФ будет строить новый арендный дом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге для возведения второго арендного дома ищут подходящую площадку. Подробнее о проекте ДОМ.РФ пояснил занимающий должность замдиректора Денис Филиппов, передает realty.interfax.ru

Финансовый институт развития жилищной сферы работает над созданием первого арендного дома в столице Свердловской области. Он разместится в ЖК «Южные кварталы», застройщиком которого является компания «Брусника». 300 квартир на улице Шаумяна, для которых создали планировку и дизайны, выкуплены. Новые жильцы смогут въехать в них в конце следующего года.

Александр Щиголь, отвечающий за операционное управление «Брусники», рассказал, что на данный момент рынок недвижимости далек от идеала, так как остается непрозрачным и шатким. Благодаря сотрудничеству с ДОМ.РФ ситуация должна измениться. Пилотный проект быстрыми темпами реализуется в Екатеринбурге, но ведутся переговоры по добавлению в него Тюмени. В качестве перспективных площадок рассматриваются следующие территории: «Сколково», Сахалинская область, город Свободный (Амурская область).

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко назвал целью проекта строительство арендных домов во всех российских областях. Полный охват позволит жителям каждого региона лично оценить новое понятие, говорящее о применении систем безопасности, экологичных стандартов, разработке современных дизайнов. Все эти достоинства, необходимые для комфортной жизни, должны укладываться в разумную цену.

ДОМ.РФ реализует 13 арендных проектов на 8900 квартир. Объем инвестиций в развитие рынка составил 50 млрд рублей. Работа ведется в пяти регионах, но только в трех строится корпоративное жилье.