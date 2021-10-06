1+1 – Зеленский ввёл новые санкции против России из-за «незаконных выборов в Крыму»
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Владимир Зеленский ввёл в действие новые санкции против РФ из-за «незаконных выборов в Крыму». Как пишет «1+1», в список попали политики, которые баллотировались в Госдуму и члены территориальных избирательных комиссий. Также ограничения сроком на три года ввели против трёх российских компаний.
Новые санкции против РФ из-за незаконных выборов в Крыму* ввёл в действие Владимир Зеленский. В списке — 95 имён, среди них — политики, которые баллотировались в Госдуму и члены территориальных избирательных комиссий. Также ограничения ввели против трёх российских компаний на три года.
Санкции предусматривают блокирование активов, приостановку торговых операций, ограничение транзита выведения капитала через территорию Украины и аннулирование всех разрешительных лицензий.
Как указано в документе, наши дипломаты будут добиваться, чтобы похожие ограничения ввели в ЕС и Соединённых Штатах.
Накануне также стало известно, что к санкциям против РФ из-за агрессии в Донбассе и аннексии Крыма присоединились ещё три страны Европы. Это Норвегия, Черногория и Албания.
Напомним, что эти ограничения Совет ЕС продлил до 15 марта 2022 года. В списке уже находятся 177 физических и 48 юридических лиц.
Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.
* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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