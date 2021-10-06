1+1 – Зеленский ввёл новые санкции против России из-за «незаконных выборов в Крыму»

Владимир Зеленский ввёл в действие новые санкции против РФ из-за «незаконных выборов в Крыму». Как пишет «1+1», в список попали политики, которые баллотировались в Госдуму и члены территориальных избирательных комиссий. Также ограничения сроком на три года ввели против трёх российских компаний.

Новые санкции против РФ из-за незаконных выборов в Крыму* ввёл в действие Владимир Зеленский. В списке — 95 имён, среди них — политики, которые баллотировались в Госдуму и члены территориальных избирательных комиссий. Также ограничения ввели против трёх российских компаний на три года.

Санкции предусматривают блокирование активов, приостановку торговых операций, ограничение транзита выведения капитала через территорию Украины и аннулирование всех разрешительных лицензий.

Как указано в документе, наши дипломаты будут добиваться, чтобы похожие ограничения ввели в ЕС и Соединённых Штатах.

Накануне также стало известно, что к санкциям против РФ из-за агрессии в Донбассе и аннексии Крыма присоединились ещё три страны Европы. Это Норвегия, Черногория и Албания.

Напомним, что эти ограничения Совет ЕС продлил до 15 марта 2022 года. В списке уже находятся 177 физических и 48 юридических лиц.

Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).