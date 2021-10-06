Установлено местонахождение затонувшего судна в Белом море

Обнаружено местонахождение потерпевшего в Белом море крушение судна «Фаворит», судно нашли на глубине в 10 метров в километре от берега, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

«В настоящее время установлено местонахождение судна, которое находится на глубине около 10 метров, на расстоянии около 1 км от береговой линии, ведутся водолазные работы. Продолжается поиск пассажиров маломерного судна», – сообщается на сайте ведомства.

Следователи также выяснили, что затопление маломерного судна произошло в условиях штормовой погоды, люди оказались за бортом при сильном волнении на море и порывах ветра до 20 метров в секунду.

«Фаворит» вышел из порта Геленджика и следовал в Мурманск по рекам Дон и Волга.

Ранее сообщалось, что «Фаворит» находится на глубине 20 метров, отмечалось, что крушение произошло примерно в двух километрах от берега.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Информация о том, что судно терпит бедствие, появилась 5 октября. Удалось спасти двоих, женщина позже скончалась по дороге в больницу от переохлаждения.

Позднее стало известно, что на берегу обнаружено тело мужчины, его прибило волной к суше.