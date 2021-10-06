 

Следствие попросило суд арестовать мужа экс-замминистра просвещения Раковой

06.10.2021, 16:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПолиция направила в Тверской суд Москвы ходатайство об аресте Артура Стеценко, мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

«В адрес Тверского районного суда города Москвы поступило ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Артура Стеценко», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее бывший вице-президент Сбербанка, экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова на допросе отказалась признавать вину по делу о мошенничестве.

Во вторник в Москве был задержан гражданский муж Раковой Артур Стеценко, Он также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова. В Сбербанке сообщили, что Ракова больше не работает в этой кредитной организации.

Сама Ракова также была задержана в среду, она находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, с ней ведутся следственные действия.

Ранее Раковой заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, она объявлена в федеральный розыск. «Коммерсант» сообщал, что Ракова может попытаться сбежать от следствия на Украину.

До этого Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина.

Напомним, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. В частности, ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Экспертиза выявила фальсификацию отчетов. Было установлено, что ФНФРО неправомерно принял работы.



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