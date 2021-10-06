 

Сибиряка заподозрили в убийстве и расчленении жены

06.10.2021, 16:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЖителя города Лесосибирск Красноярского края подозревают в убийстве супруги, по версии следствия, он расчленил и спрятал тело в гаражах, сообщили в региональном ГСУ СК.

«В Лесосибирске местный житель подозревается в убийстве своей супруги и сокрытии ее тела путем расчленения», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 30 сентября супруги были в своей квартире в одном из домов в Лесосибирске. Между ними произошел конфликт, 24-летний мужчина нанес потерпевшей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте. Чтобы сокрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело, завернул в одеяло и перенес в участок в гаражном массиве.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время мужчина будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. Следствие намерено ходатайствовать об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

В августе мужчину в Москве заподозрили в убийстве любовницы и в ее обезглавливании.



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