Сибиряка заподозрили в убийстве и расчленении жены

Жителя города Лесосибирск Красноярского края подозревают в убийстве супруги, по версии следствия, он расчленил и спрятал тело в гаражах, сообщили в региональном ГСУ СК.

«В Лесосибирске местный житель подозревается в убийстве своей супруги и сокрытии ее тела путем расчленения», – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 30 сентября супруги были в своей квартире в одном из домов в Лесосибирске. Между ними произошел конфликт, 24-летний мужчина нанес потерпевшей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте. Чтобы сокрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело, завернул в одеяло и перенес в участок в гаражном массиве.

«Подозреваемый задержан, в ближайшее время мужчина будет допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. Следствие намерено ходатайствовать об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

В августе мужчину в Москве заподозрили в убийстве любовницы и в ее обезглавливании.