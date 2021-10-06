Европарламент планирует инициировать судебный процесс против Лукашенко

“Через год после фальсифицированных выборов обстановка в Беларуси остается плачевной. Режим Лукашенко продолжает систематические попытки заглушить все сохранившиеся независимые голоса в стране – независимую прессу, правозащитников и гражданское общество”, – заявила во время дебатов еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

По ее данным, в Беларуси насчитывается более 700 политзаключенных.

Депутат от Литвы Андрюс Кубилюс предложил вынести преступления Лукашенко на рассмотрение Международного уголовного суда. Эту идею поддержал ряд депутатов.

“Мы должны инициировать судебный процесс лично против Лукашенко и предъявить ему обвинение в пытках его же граждан. Доказательства для этого имеются”, – уверен евродепутат Сергей Лагодинский из Германии.

В Европарламенте отметили, что необходимо провести дебаты по этому вопросу в Совете Безопасности ООН.

Контекст:

Лукашенко 23 сентября 2020 года в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые начались 9 августа. Участники демонстраций заявляли, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

По информации правозащитников на 6 октября 2021 года в Беларуси насчитывается 728 политзаключенных.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.

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