 

В Харькове задержаны члены группы, похищавшей людей, чтобы присвоить их жилье – полиция

06.10.2021, 16:10, Новости дня
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Следователи выяснили, что члены группы похищали одиноких людей и угрозами и побоями заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость.

По данным следствия, деятельность группировки организовал неоднократно судимый 44-летний харьковчанин. Он привлек в сообщники двух мужчин и двух женщин. Все они жители Харькова и области в возрасте от 24-х до 46-ти лет. Трое из них также ранее судимы за кражи, грабежи, мошенничества и угоны.

5 октября в Харькове оперативники и следователи при поддержке полка полиции особого назначения задержали четырех человек и освободили потерпевшего, который находился в машине злоумышленников.

“Во время проведения полицейской спецоперации фигуранты пытались скрыться от правоохранителей и совершили наезд на двух оперативников, в результате чего сотрудники полиции получили телесные повреждения”, – отметили в полиции.

По данным следствия, похитители заставили мужчину подписать документы, на основании которых планировали переоформить его частный дом. В ходе следственных действий правоохранители изъяли паспорт потерпевшего, доверенности и другие документы.

Задержанным и организатору планируют сообщить о подозрениях по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

По этим статьям фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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