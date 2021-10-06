Путин заявил, что “Газпром” превысит обязательства по транзиту газа через Украину, но наращивать поставки не будет

“Наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины – 40 млрд м3 газа в год. И за девять месяцев текущего года “Газпром” увеличил эти поставки, эту прокачку, точнее, через транспортную систему Украины более чем на 8%. Можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины. Увеличивать больше для “Газпрома” экономически невыгодно, потому что это дороже. Прокачка по новым системам значительно дешевле примерно на $3 млрд в год к соответствующим объемам поставок”, – сказал Путин.

Глава Кремля добавил, что “Газпром” в 2021 году может обновить рекорд поставок газа в Европу, установленный в 2018 году (201,7 млрд м3).

Контекст:

Украина с осени 2015 года не импортирует природный газ по контракту с “Газпромом”, закупая газ на своей западной границе.

“Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет 30 декабря 2019 года. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО “Оператор ГТС Украины”.

В июле этого года стало известно, что сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода “Балканский поток”, по которому Венгрия сможет получать российский газ в обход Украины.

27 сентября венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с “Газпромом” о поставках российского газа на период до 2036 года.

В МИД Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии, а также предупредили о намерении обратиться в Еврокомиссию по этому поводу. Генеральный директор “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил, что транзит газа в Венгрию через Украину может полностью прекратиться, несмотря на контракт, действующий до 2024 года.

В Кремле назвали поставки газа в Венгрию не через украинскую газотранспортную систему “вопросом экономической целесообразности”.

Угрозу энергобезопасности Украины представляет и газопровод “Северный поток – 2”, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация “Газпром” 10 сентября. 4 октября “Газпром” сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода “Северный поток – 2”.

Глав правления НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко в комментарии телеканалу “Дом” 12 июля этого года предупреждал об угрозах экономике Украины от запуска “Северного потока – 2”. “Если будет достроен “Северный поток-2″, то есть высокий риск того, что физические объемы газа, которые проходят сейчас через Украину в Европу, сократятся. Возможно, после 2024 года превратятся вообще”, – прогнозировал он.

Запуск “Северного потока – 2” должна одобрить Еврокомиссия, рассказывал Витренко.

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

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