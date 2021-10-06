Бывшие промзоны в Зюзине и Печатниках преобразятся

Бывшие промзоны Москвы обретают новую жизнь благодаря запущенной ранее программе “Индустриальные кварталы”. Комплексное развитие таких территорий подразумевает создание 500 тысяч рабочих мест и привлечение семи триллионов частных инвестиций. То есть земли, которые долгое время были унылыми и депрессивными местами, будут работать на благо города.

Так, на заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития промзон в районах Зюзино и Печатники. Площадь промзоны “Зюзино”, расположенной между Одесской и Керченской улицами, составляет 6,67 гектара.

Пока здесь находятся гаражи, склады и автосервисы, но скоро на этом месте появится современный жилой квартал. На территории экс-промзоны построят почти 140 тысяч квадратных метров жилья. Квартиры займут москвичи, расселенные по программе реновации. Кроме того, здесь возведут общественно-деловые объекты общей площадью не менее трех тысяч квадратных метров и создадут свыше 1,6 тысячи рабочих мест.

На реализацию данного проекта требуется семь лет. Объем инвестиций составит, предположительно, 13 миллиардов рублей.

Промзона “Южный порт” располагается между улицей Коломникова, Шоссейным проездом и Проектируемым проездом № 3723. Ее площадь составляет 19,59 гектара. Территорию занимают нерентабельные бизнес-центры. В будущем же здесь построят современные производственные объекты, деловые и торговые центры, офисы, магазины, кафе. Будет создано свыше 6,5 тысячи рабочих мест.

На реализацию этого проекта необходимо 12 лет. В него вложат, предположительно, 37 миллиардов рублей.

Напомним, что в рамках программы “Индустриальные кварталы” комплексное развитие ждет промзоны “Кунцево” (100 миллиардов инвестиций), “Октябрьское поле” (14 миллиардов), “Коровино”, (45,3 миллиарда), “Алтуфьевское шоссе” (45,5 миллиарда). В этих местах планируется создать свыше 23,5 тысячи рабочих мест.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о грядущем преображении промзоны в Выхине. Комплексное развитие этой территории также планируется в рамках программы “Индустриальные кварталы”.