Макияж в стиле гранж снова в тренде: как делать, что понадобится и образы для вдохновения

Стиль гранж принадлежал эпохе 90-х. На первом месте было удобство. Некая небрежность в образе считалась бунтарством против благополучия. Приветствовались поношенные вещи, грубая обувь, немытые волосы, бледность лица, яркие темные губы, укладка «вчерашнего» дня.

Современный стиль

Модный грим очень практичный. Он идеально подчеркивает достоинства лица, гармонирует с любым образом и подходит для любого наряда.

Сегодня он выглядит так:

дымчатый, матовый цвет лица, показывающий его бледность; оттенок кожи на два или три тона светлее; использование пудры для придания матовости коже; отсутствие ровных линий, с помощью кисти растушевываются карандаш и тени; преобладание черных, коричневых оттенков теней; обилие туши; помада насыщенного темно-сиреневого или красного цвета; брови не оформляются, а лишь причесываются щеточкой или укладываются гелем.

Этот макияж небрежный, но вместе с тем яркий. Его можно использовать как для ежедневного, так и для вечернего образа.

Необходимая косметика

Для выполнения гранж-макияжа понадобятся следующие продукты:

карандаш черного или коричневого цвета; кремовые тени для век в качестве подводки; двусторонний карандаш с кистью с одной стороны для растушевки теней и придания дымчатого оттенка векам; тушь для ресниц; полупрозрачная закрепляющая пудра для ресниц, делающая их еще гуще; тональное средство для лица; яркая помада.

Можно комбинировать разные варианты или создавать свои в возродившемся стиле.

Пошаговая инструкция

Создавая новый образ, не лишним будет прислушаться к дизайнерам и стилистам.

Чтобы выполнить безупречный гранж-макияж, следует воспользоваться определенными способами нанесения:

После умывания протереть кожу. Далее наложить основу на лицо. Для стойкости макияжа нанести тональный крем. Закрасить черным карандашом сверху и снизу веки. Размыть границы. Затем они закрашиваются тенями красноватого цвета. Потом покрываются коричневыми тенями. Ресницы густо красят черной тушью или приклеивают накладные. Брови прорисовывают карандашом и затем укладывают при помощи геля. Скулы формируют при помощи темного корректора. Добавляют неяркие румяна. Губы прокрашивают красно-коричневой или бордовой помадой, которая актуальна сейчас.

Совсем недавно были модными ровные и прямые линии. Сегодня пришли на смену гладкая бледная кожа, яркая и темная помада, а также многослойность туши.

Мода диктует свое. Нужно следовать ей и искать в ней образы для вдохновения.