ZDF – Европа обещает Балканам членство в ЕС, но это неточно

Урсула фон дер Ляйен не устаёт повторять, что однажды государства западных Балкан войдут в ЕС, и сегодня такая перспектива будет обсуждаться на саммите, однако называть конкретных дат никто не хочет, отмечает немецкий телеканал ZDF. К тому же сомнительно, что Евросоюз включит в свой состав Косово и Сербию, которые не могут разобраться с собственными границами. Европа продолжает кормить Западные Балканы обещаниями, а скрасить им ожидание должны инвестиции на сумму €30 млрд.

Приехав на открытие нового участка железной дороги в Сербии, председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен привезла с собой сразу два послания: во-первых, ЕС инвестирует в Западные Балканы; во-вторых, Западные Балканы представляют большой стратегический интерес для Европы.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Мы будем не только друзьями и партнёрами — однажды мы все будем членами Европейского союза.

Однако это уже неточно. Например, Сербия и Косово — всего несколько дней назад они бряцали оружием на границе. Причина — спор, вызванный требованиями обеих стран не показывать символы другого государства на номерных знаках автомобилей. Такие эскапады, способствующие росту напряжённости, действуют отталкивающе, в первую очередь, на Западную Европу.

ФЛОРИАН БИБЕР, профессор политологии университета Граца: Как страна может стать членом ЕС, если с её собственными границами не всё ясно? Я думаю, самое позднее с Кипра Европейский союз не готов пускаться в такие авантюры.

С другой стороны — и это проявляется в том числе на балканском саммите ЕС сегодня — в самом Евросоюзе нет единой точки зрения. Да, расширение. Но нельзя брать на себя слишком много и нужно оставаться дееспособными, аргументируют, например, во Франции. Германия, напротив, подчёркивает геостратегическое значение региона, в дела которого активно вмешиваются РФ и Китай.

К примеру, тот факт, что сербский президент Вучич во время коронавирусного кризиса поцеловал китайский флаг, в то время как ЕС отправлял Сербии деньги и оснащение, был плохо воспринят в Брюсселе. Вучич бесцеремонно разыгрывает стратегическую карту — как он понимает, взгляды ЕС на расширение на Западные Балканы неоднородны.

«Я, конечно, не хочу вмешиваться, — заявил он, выступая перед председателем Еврокомиссии, — но в стратегическом смысле это было бы не очень умно. ЕС должен лучше убедить нас в своей привлекательности».

Тот факт, что на сегодняшнем саммите будет обсуждаться расширение ЕС, но никто не хочет назначать конкретную дату, — большое разочарование для западно-балканских стран.

ФЛОРИАН БИБЕР: Формальное заявление ЕС или входящих в него стран, что они выступают за расширение, крайне мало даёт на нынешний момент. Такого рода повторения в духе мантры звучат каждые пару лет, но если после этого ничего не происходит, то они ничего не значат.

Инвестиции на сумму 30 миллиардов евро сегодня должны подсластить западным балканским странам дальнейшее ожидание — утешение для государств, у которых всё больше складывается впечатление, что ЕС бросил их на произвол судьбы.

Дата выхода в эфир 06 октября 2021 года.