 

Шойгу наказал должностных лиц ЗВО из-за венчания потомка Романовых

06.10.2021, 15:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа (ЗВО), отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых, сообщил источник в военном ведомстве.

Источник сообщил, что Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности «должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга», передает РИА «Новости».

Проведено служебное разбирательство, в результате которого «установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов».

Отмечается, что привлечение военнослужащих роты почетного караула к мероприятиям регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны.

Напомним, венчание потомка династии Романовых Георгия Михайловича с Ребеккой Беттарини (Викторией Романовной) состоялось в пятницу в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Участников церемонии встречала в соборе рота почетного караула, было приглашено более 500 гостей. Новобрачных венчал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

В Кремле не стали комментировать это событие. Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин не планировал поздравлять наследника дома Романовых.



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