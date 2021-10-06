Арестована организовавшая полет упавшего в Подмосковье вертолета предприниматель

Организовавшая экскурсионные полеты в Московской области предпринимательница арестована после крушения вертолета Robinson R-44 в Лыткарино, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Предпринимательницу 1977 года рождения задержали в понедельник, ей предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации полета Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома «Мячково», сообщается на сайте ведомства.

Сама обвиняемая вину не признала.

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте женщины.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель 3 октября организовала экскурсионный полет для двух пассажиров с аэродрома Мячково, в ходе которого вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в лесополосе. В результате пилот и оба пассажира погибли.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при падении вертолета в Подмосковье.