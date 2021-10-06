 

Подозреваемого в избиении пассажира в метро Москвы арестовали

06.10.2021, 15:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОдин из фигурантов дела о драке в московском метро заключен под стражу по решению суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 22-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух других обвиняемых следствие также ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В суде пояснили, что арестован Ханмомали Ханмагомедов. Обвинения предъявлены всем троим задержанным.

Ранее в ГУ МВД по Москве сообщали, что после избиения пассажира на Арбатско-Покровской линии метро были задержаны трое молодых людей. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В СК попросили передать дело об избиении пассажира из полиции.



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