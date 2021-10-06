 

Путин на встрече с Зеленским хочет договориться об отмене санкций и навязать Украине диалог с боевиками – российские СМИ

06.10.2021, 15:22, Новости дня
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По данным издания, несколько месяцев назад власти России передали украинской стороне список из 12 потенциальных решений, которые хотели бы принять в ходе возможной встречи Путина и Зеленского. При этом почти все они касаются двусторонних отношений Украины и РФ.

В Кремле считают возможным достижение договоренности о восстановлении полноценных дипломатических отношений и согласование возвращения послов в Москву и Киев. Также российская сторона хочет договориться о снятии взаимных торгово-экономических ограничений и отмене санкций в отношении физических и юридических лиц.

Помимо этого, в Кремле предполагают, что президенты могли бы принять решение о восстановлении транспортного сообщения между Украиной и РФ и договориться о подготовке до 1 декабря 2022 года соглашения о транзите и поставках российского газа после 2024 года.

Как отмечает издание, тема оккупированного Крыма в перечне российских тем для разговора не упоминается, а вопрос урегулирования конфликта на Донбассе – один раз. В Кремле подчеркнули, что представители России в трехсторонней контактной группе и в нормандском формате поддержат любые мирные договоренности Киева с так называемыми “властями” боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии “Коммерсанту” сказал, что Киев на предложенную Москвой повестку не отреагировал.

Контекст:

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. “Это действительно идеальное место для диалога о мире”, – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

21 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

30 июня Путин говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским, так как “ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и Париже”.

Зеленский, реагируя на заявление Путина, назвал слова главы Кремля “пропагандистской мантрой, которая рассчитана на внутреннего потребителя в самой России”.

5 сентября Кулеба говорил, что украинская сторона “не прячется” от встречи Зеленского и Путина и готова к ней, но “создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи”.

Зеленский 10 сентября заявлял, что надеется на предметную встречу с Путиным, результатом которой станет обмен удерживаемыми лицами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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