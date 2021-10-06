Нападение на журналистов в “Укрэксимбанке”. Дело переквалифицировали, статья предусматривает до пяти лет ограничения свободы

Сейчас в связи с инцидентом открыто производство по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц).

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко пояснил в Facebook, что 4 октября после подачи журналистами заявления полицейские провели первичную регистрацию по ч.1 этой же статьи (незаконное изъятие подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности).

Шевченко отметил, что третья часть указанной статьи – “самая суровая”. Максимальное наказание, которое она предусматривает – ограничение свободы на срок до пяти лет.

https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10227516475439974

Контекст:

Журналисты программы “Схемы” заявили, что 4 октября на них напали в “Укрэксимбанке” во время записи интервью с главой банка Евгением Мецгером в его кабинете.

По словам журналистов, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований “Схем”. Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора “Схем” Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.

Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента.

Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы “Схемы” во время интервью. Уголовное производство открыто по статье о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Утром 5 октября в “Укрэксимбанке” заявили, что журналисты “Схем” задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка “была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью” и “дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи”. При этом в банке утверждали, что в действиях журналиста были “признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной) и нарушения Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации” (какие именно незаконные методы якобы использовал журналист, не уточняется).

О самом нападении в комментарии банка не было ни слова, отметила главный редактор “Схем” Наталья Седлецкая. Она удивилась позицией финучреждения.

К вечеру 5 октября наблюдательный совет “Укрэксимбанка” сообщил о начале проверки обстоятельств произошедшего.

6 октября Мецгер сообщил о сложении полномочий на время расследования инцидента с журналистами.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 6 октября заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования распространенное в СМИ видео конфликта. По его словам, расследование инцидента в банке не займет много времени.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заверила, что эта ситуация будет расследована и передана в суд.

Как отмечается на сайте банка, Мецгер был назначен главой правления финучреждения в марте 2020 года.

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