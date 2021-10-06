 

Шмыгаль: Средняя зарплата в Украине уже выше $500. Это абсолютный рекорд для нашего государства

06.10.2021, 15:22, Новости дня
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“Средняя зарплата в Украине сейчас уже выше $500 (по сегодняшнему курсу Нацбанка, это 13 210 грн. – “ГОРДОН”). Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне $800–900, а минимальную – на уровне $700″, – сказал он. 

О размере зарплаты премьер говорил в контексте беседы о том, что украинцы уезжают за границу на заработки. 

“В последнее время мы видим, что тренд относительно выезда людей на заработки за границу начинает меняться. Свою роль здесь сыграли и пандемия, и рост спроса на квалифицированную рабочую силу в Украине, и отдельные экономические и социальные программы, которые стимулируют людей возвращаться”, – отметил Шмыгаль. 

Контекст:

По данным Госстата, за последние 12 месяцев, по сравнению с августом 2020 года, реальная зарплата (с учетом инфляции) в Украине выросла на 10,9%.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года составляет 6000 грн. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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