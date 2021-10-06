 

РПЦ предложила ГИБДД выделить для священнослужителей особые автономера

06.10.2021, 15:11, Разное
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В Московском патриархате предложили Госавтоинспекции подумать о выделении для священнослужителей особых автомобильных номеров, чтобы исключить их остановку инспекторами. По словам главы отдела Синода по стандартизации и метрологии Рашида Далиева, вопрос “давно назревал” и должен быть обсужден на ближайшем заседании межведомственной комиссии в ноябре.

“Мы пока не вышли с готовым предложением, потому что это лучше всё-таки самому ГИБДД прорабатывать. Может быть как отдельная серия номеров, так и отдельный фон – золотистый, допустим, как купола, или фиолетовый с белым начертанием”, – предположил он. – “Идея заключается в том, чтобы инспектор сразу видел: едет священник, нельзя останавливать”

Далиев добавил, что у топ-менеджеров патриархата и так есть номера “специальных” серий, но всё же случаются инциденты.

“Был случай с митрополитом летом, не буду называть его, но кто в курсе, тот поймёт. Митрополит – известный аскет, машине у него лет десять, не тонированная даже, ездит неторопливо, в тот день ещё и по гражданке был одет. И неопытный лейтенант его тормозит и начинает песочить: огнетушитель ему, аптечку, документы. Митрополит посмотрел на него, вздохнул, губернатору набрал. Потом ещё отдельно просил, чтобы этого инспектора не увольняли на первый раз – потому что добрейшей души человек, очень миролюбивый. Не все такие. Лучше избегать конфликтных сиутаций и потери времени, чем разбираться уже по факту, когда они случились”, – сказал представитель церкви.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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