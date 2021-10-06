Специалисты компании Mozilla рассказали, какие пароли легче всего взламывают хакеры

Для многих пользователей, пароли – это настоящая проблема. Их надо периодически менять. Но, с другой стороны, их также нужно постоянно помнить…

Вот люди и ищут простые решения. Есть целая категория пользователей, которые в качестве пароля используют имена супергероев, в основном, из видеоигр и популярных кинофильмов. Но, как свидетельствуют исследования, проведенные специалистами по кибербезопасности компании Mozilla, именно такие пароли чаще всего и быстрее всего взламывают сетевые злоумышленники. Оказалось также, что наиболее известные супергерои упоминаются в паролях на сотнях тысяч аккаунтов.

Напомним, что ранее специалисты по кибербезопасности разослали предупреждения о нескольких новых видах мошенничества, появившихся в российском сегменте Интернета.