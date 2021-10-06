 

Москвичи пожертвовали больше миллиона рублей на благотворительность через mos.ru в сентябре

06.10.2021, 15:02, Разное
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В сентябре 2021 года москвичи пожертвовали свыше одного миллиона рублей с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Это самая большая сумма, которая была собрана за месяц, с момента запуска проекта. За год благодаря жителям столицы в общей сложности было перечислено более 8,4 миллиона рублей.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов рассказал о возможности, которую дает этот благотворительный сервис нуждающимся. По его словам, те, кто жертвует деньги, могут быть уверены в том, что их средства точно дойдут до адресата.

К проекту уже присоединились 55 проверенных фондов. Среди них – организации, помогающие людям с ограниченными возможностями здоровья или оказавшимся в сложной жизненной ситуации, занимающиеся гуманитарной помощью и поддержкой приютов для бездомных животных.

Кстати, недавно благотворительный сервис на mos.ru одержал победу в номинации “Лидерство в служении обществу” на международной премии Communitas Awards. А до этого проект стал лауреатом премий CIPR Digital, Big Innovation Awards и German Innovation Award.

“Это наш общий большой успех и стимул для новых достижений”, – сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

На сайте “Душевная Москва” публикуются ежеквартальные отчеты организаций, в которые перечисляются деньги. Благодаря этому пользователи могут проверить, были ли направлены их денежные средства по правильному адресу.



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