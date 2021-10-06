Александр Ревва откровенно рассказал о своих пластических операциях

Певец, актер и комик Александр Ревва откровенно пояснил о своих пластических операциях. В интернете постоянно распространяются слухи о них, но на самом деле артист не прибегал к услугам хирургов по исправлению внешности.

Александр Ревва принял участие в шоу «Вопрос ребром». В рамках проекта он заявил, что в Сети постоянно пишут, что он делает различные уколы красоты и операции. Артист честно ответил, что ничего подобного в его жизни не происходило. Супруга Анжелика покупает ему какой-то крем, который он использует перед сном.

Ревва уверен, что у человека все проблемы находятся в голове. Люди могут изменить сами. Какие бы процедуры не делались, если внутри нет ничего, то комплексы и страхи не исчезнут. На какое-то время человек может изменить вид, но энергии у него не будет.

Знаменитость поделился действенным способом повышения самооценки. По словам юмориста, ежедневно необходимо утром подходить к зеркалу и говорить: «Ты самый умный и красивый». Важно верить в эти слова, а не просто их произносить. Спустя время отношение к себе должно измениться, также окружающие станут воспринимать человека совершенно по-другому.

Источник: vm.ru