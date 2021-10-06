 

Александр Ревва откровенно рассказал о своих пластических операциях

06.10.2021, 14:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певец, актер и комик Александр Ревва откровенно пояснил о своих пластических операциях. В интернете постоянно распространяются слухи о них, но на самом деле артист не прибегал к услугам хирургов по исправлению внешности.
Александр Ревва принял участие в шоу «Вопрос ребром». В рамках проекта он заявил, что в Сети постоянно пишут, что он делает различные уколы красоты и операции. Артист честно ответил, что ничего подобного в его жизни не происходило. Супруга Анжелика покупает ему какой-то крем, который он использует перед сном.

Ревва уверен, что у человека все проблемы находятся в голове. Люди могут изменить сами. Какие бы процедуры не делались, если внутри нет ничего, то комплексы и страхи не исчезнут. На какое-то время человек может изменить вид, но энергии у него не будет.

Знаменитость поделился действенным способом повышения самооценки. По словам юмориста, ежедневно необходимо утром подходить к зеркалу и говорить: «Ты самый умный и красивый». Важно верить в эти слова, а не просто их произносить. Спустя время отношение к себе должно измениться, также окружающие станут воспринимать человека совершенно по-другому.

Источник: vm.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.07 / Николай Басков с бутылкой водки напугал фанатов «беззубым» видом

25.12 / Спасибо папочка, что не такой как мамочка! – Личное мнение

04.11 / Сын Валентины Легкоступовой из-за смерти матери попал в клинику неврозов

12.04 / Мнение: Кто должен мыть полы в бараках?

16.10 / В Самарской области в детсаду ребенок умер, подавившись конструктором

10.06 / От платьев с воланами до наивных украшений: 5 ярких летних трендов

29.04 / Мнение: Медовый месяц

17.02 / Онколог Кунина развенчала популярный миф о раке

25.06 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 июня 2020 года

27.07 / Ученые обнаружили фермент, отвечающий за неприятный запах человеческого тела

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика