 

Принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться королевской привилегии из-за принца Чарльза

06.10.2021, 14:58, Разное
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Из-за принца Чарльза в будущем Меган Маркл и принц Гарри могут потерять королевскую привилегию. Это произойдет, если следующим монархом станет сын королевы Елизаветы II.
Больше года назад Меган Маркл и принц Гарри приняли решение жить в США и отказаться от всех титулов. Они заявили, что им не нужно финансирование, поскольку намерены зарабатывать самостоятельно. В последнее время появляются новые подробности о жизни герцогов Сассекских в Штатах. На этот раз стало известно, каких привилегий лишатся супруги, если на престол взойдет принц Чарльз.

Сын королевы Елизаветы II живет в поместье Кларенс-хаус. Там его мать провела около 50-ти лет. Меган Маркл и принц Гарри хотели переехать туда, когда на престол в порядке очереди взойдет принц Чарльз. Однако теперь в случае возвращения в США герцоги Сассекские не смогут жить там.

Несмотря на то, что отношения с королевской семьей у пары остаются все еще натянутыми, они намерены вместе с детьми приехать в Лондон на Рождество. В Великобритании Меган Маркл и принц Гарри планируют крестить дочь Лилибет, которая появилась на свет в начале лета. В то же время королева Елизавета и ее сын выступают против этих идей. Они пока не готовы наладить отношения с родственниками. Общение окончательно испортилось после скандального интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали Опре Уинфри.

Источник: www.wmj.ru



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