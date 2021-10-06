Болеющего коронавирусом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Известного российского актера Валерия Гаркалина экстренно перевели в реанимацию. Артист борется с коронавирусом, у него диагностирована критическая стадия пневмонии.

Изначально медики одной из столичных больниц диагностировали у Гаркалина поражение легких, которое составляет 25-50%. Лечение осложняют хронические проблемы знаменитости с сердцем. Сегодня состояние актера резко ухудшилось. На протяжении четырех дней врачи делают все, чтобы вылечить 67-летнего актера, но пока наблюдается негативная динамика. Минувшей ночью у Гаркалина сильно снизился уровень сатурации. В связи с этим врачи приняли решение об использовании кислородной маски.

Пока Валерий Гаркалин пребывает в сознании. В то же время врачи обнаружили у него критическую стадию пневмонии, поражение легких увеличилось до 75%.

В последнее время актер театра и кино часто попадал в медучреждения. У него имеются серьезные проблемы с сердцем, периодически происходит обострение состояния здоровья.

Поклонники очень переживают за состояние звезды фильма «Ширли-Мырли». Они желают ему скорейшего выздоровления.

Источник: ura.news