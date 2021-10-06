Половине пациентов с COVID-19 в России назначают лекарства с недоказанной эффективностью



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В опросе приняли участие 1532 специалиста из всех федеральных округов. Врачей попросили ответить на два вопроса: какие препараты они назначают для лечения COVID-19 и какие из них они сами считают наиболее эффективными и безопасными. Респондентам было предложено выбрать несколько лекарств из перечня, всего 11 наименований.

Выяснилось, что в 66,6% случаев пациентам назначают дексаметазон и в 63,7% — парацетамол. Оба этих препарата имеют доказанную эффективность в терапии COVID-19 — дексаметазон широко применяют во всем мире для подавления системного воспаления, парацетамол используется как жаропонижающее и болеутоляющее.

Однако 53,9% врачи назначают фавипиравир, который так и не подтвердил эффективности в многочисленных исследованиях, и в результате ВОЗ не включила его в свои рекомендации по лечению коронавируса. Препараты с этим действующим веществом далеко небезопасны: они могут вызвать осложнения на сердце, повышению мочевой кислоты в крови, что может привести к тяжелым заболеваниям почек и суставом. Фавипиравир противопоказан беременным женщинам из-за высокого риска нарушений внутриутробного развития.

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Такой эффект может создавать в том числе фавипиравир, который применяется для лечения коронавируса.

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Еще 46,3% пациентам назначают умифеновир, известный под торговой маркой Арбидол, 43,4% — интерферон-альфа, он же Гриппферон. Пока ни одно исследование не подтвердило эффективности Арбидола ни в лечении COVID-19, ни других респираторных инфекций. В новой версии временных рекомендаций Минздрава по лечению и профилактике коронавируса препарат исключен из терапии для тяжелых пациентов.

Интерферон-альфа также никак нельзя назвать эффективным средством при COVID-19. Результаты маленького исследования этого препарата, которое было проведено в Китае, нельзя четко интерпретировать.

Вместе с тем опрос показал, что сами специалисты достаточно внимательно подходят к вопросу эффективности лекарств. На первом месте у медработников — дексаметазон, его считают эффективным и безопасным 58% опрошенных специалистов. Парацетамол выбрали 31% врачей, 29,2% — антикоагулянт апиксабан. Правда, еще 42,2% респондентов проголосовали за фавипиравир, 34,2% — за интерферон-альфа.

«Если бы врачи могли сами назначать препараты, без оглядки на клинические рекомендации и установки со стороны руководства, они выбирали более эффективные лекарства», — считает генеральный директор Vrachi.ru Игорь Степанюков.