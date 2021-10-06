Прекрасный антиоксидант: рецепты масок для разных типов кожи с шоколадом

Маска для лица – отличное дополнение к любому уходу, чтобы сделать кожу более красивой. Можно использовать не только магазинные средства, но и домашние. В нашей статье мы рассмотрим пользу суперфудов не только для организма, но и для кожи, если продукты наносить непосредственно на нее. Также особое внимание будет уделено такому кушанью, как шоколад. Он является отличным антиоксидантом. Более подробнее об этом – далее.

Суперфуды и маски для лица

Суперфуды – это новая концепция, появившаяся с развитием индустрии ухода за кожей. Этот термин используется для обозначения функциональных продуктов с выдающейся питательной ценностью, которые обладают множеством преимуществ для кожи. Можно суперфуды наносить на лицо и тело. Нужно отметить, что к таким продуктам относятся не только экзотические, но и привычные нам, например, это может быть зеленый чай, мед и прочее. Вот несколько полезных для здоровья вашей кожи суперфудов:

Капуста. Она ​​богата витаминами C, A и K, которые вместе помогают коже выглядеть более молодой. Витамин С улучшает цвет лица. Перец розовый горошком помогает уменьшить покраснение и воспаление, успокаивает раздраженную кожу. Спирулина оказывает антивозрастное и противовоспалительное действие. Авокадо. Этот плод с высоким содержанием полезных жиров, витаминов E и C играет важную роль в восстановлении вашей кожи. Некоторые из ключевых преимуществ включают быстрое восстановление, предотвращение повреждения от солнечных ожогов и воспалений, повышение эластичности кожи и т. д.

Маска для лица на основе шоколада

Известно, что шоколадные бобы содержат много полифенолов, катехинов и флавонолов. Это мощные антиоксиданты, которые помогают защитить кожу, увеличивая кровоток, сохраняя увлажненность, эластичность. Шоколад способствует регенерации клеток, а также обладает антивозрастными свойствами. Кроме того, он предотвращает появление морщин и тонких линий. Он подходит для всех типов кожи. Маски с шоколадом – это идеальный метод для расслабления. Рецепты полезных средств будут представлены далее в статье.

Как часто следует использовать

По мнению экспертов, большинство масок для лица следует использовать примерно один или два раза в неделю. Однако для некоторых типов кожи (жирной, комбинированной) может быть полезно более частое нанесение.

Маска с медом и шоколадом

Чтобы приготовить это средство, которое подойдет для сухой кожи, добавьте в миску стакан растопленного темного шоколада, 1 чайную ложку меда и несколько капель свежевыжатого лимонного сока. Хорошо перемешайте и обильно нанесите эту пасту на лицо и шею. Оставьте на 15 минут, вотрите пасту в кожу круговыми движениями и смойте теплой водой.

Маска из темного шоколада и глины

Глина обладает отшелушивающим эффектом, поможет удалить омертвевшие клетки. Она также подтянет вашу кожу и сузит расширенные поры, поэтому данный рецепт подойдет для жирной кожи. Чтобы сделать эту маску для лица, добавьте в миску 1/2 стакана растопленного темного шоколада, 2 столовые ложки глины и хорошо перемешайте оба ингредиента. Нанесите пасту и, когда она высохнет, смойте. Далее промокните кожу насухо мягким полотенцем. Оставшуюся часть пасты храните в контейнере.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Маска с йогуртом

Молочная кислота в йогурте растворяет омертвевшие клетки кожи, а также помогает сузить поры. Чтобы сделать эту маску для лица, которая подойдет для жирной и комбинированной кожи, сначала растопите пять кубиков темного шоколада. Далее добавьте к ним полторы чайные ложки свежего йогурта. Хорошо перемешайте, а затем добавьте 1 столовую ложку муки. Снова перемешайте и нанесите на лицо и шею. Через 15 минут смойте средство.

Маска из сливок и шоколада

Чтобы сделать эту маску для лица, возьмите 1/4 стакана растопленного темного шоколада, добавьте к нему 1 столовую ложку жирных сливок или молока и несколько капель меда. Нанесите эту маску на лицо и шею. Смойте через 20 минут. Протрите лицо салфеткой и используйте тоник, чтобы освежить кожу. Маска подойдет для сухой и нормальной кожи.

Маска из фруктов и шоколада

Чтобы приготовить эту шоколадно-фруктовую маску для лица для нормальной кожи, смешайте два больших кубика арбуза и клубнику. Растопите полстакана темного шоколада и, когда он остынет, добавьте к нему фруктовую пасту. Обильно нанесите на лицо и шеи. Через 20 минут смойте теплой водой и промокните кожу насухо.