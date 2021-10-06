Диетолог развеяла миф о хлебе

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06.10.2021, 14:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа сегодня нет научных данных, подтверждающих вред хлеба из-за содержащихся в нем хлебопекарных дрожжей, сообщила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ диетолог Наталья Круглова.

«Что касается дрожжей, у нас нет никаких научно доказанных исследований, которые подтверждали бы теорию, что дрожжи вредны. Более того, если опираться на физиологию и биохимию, то дрожжи состоят из белка, а белок хорошо переваривается в нашем пищеварительном тракте. То есть дрожжи не могут как-то возродиться, нанести вред здоровью. Дрожжи не могут накапливаться в кишечнике, они не могут провоцировать какие-то существенные патологические процессы в организме. Эти дрожжи ни в коем случае не остаются живыми в организме. Они стабилизируются в момент поднятия хлеба», – рассказала Круглова «Ридус».

По ее словам, у некоторых людей есть непереносимость дрожжевых продуктов, это проявляется вздутием, метеоризмом. В этом случае рекомендуется просто понаблюдать за реакцией своего организма. По мнению диетолога, производители хлеба зачастую идут на поводу у страхов населения и используют их для реализации своих коммерческих интересов.

«Зная, что у некоторых людей есть опасения по поводу дрожжей в составе хлеба, некоторые производители идут на такой маркетинговый ход и используют различные альтернативные бездрожжевые закваски. Например, гречневую или молочную. Но с дрожжами все более понятно, они лучше изучены по сравнению с этими заквасками. В некоторых случаях закваски будут более негативно влиять на здоровье. Они могут вызывать неконтролируемый рост болезнетворных бактерий. Поэтому это не панацея, если хлеб на бездрожжевой закваске, это не говорит о том, что он натуральнее или лучше. Нет, чаще всего это просто маркетинговый ход», – отметила Круглова.

Ранее обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That рассказала о продуктах, от которых нужно отказаться после 30 лет.



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